Haqqımızda

ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq - RƏY

ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq - RƏY Minsk qrupu əvvəl siyasi cəhətdən "ölü" idi, indi bunun rəsmiləşdirilməsi prosesi gedir - RƏY
Xarici siyasət
21 avqust 2025 16:26
ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq - RƏY

30 ildən çox fəaliyyətdə olmuş ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq.

Bu fikirləri “Report”a açıqlamasında siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfiqar deyib.

Onun sözlərinə görə, Minsk qrupu 30 illik işğal dövründə “həmsədrləri səfər xatirinə səfər edən, bəyanat xatirinə bəyanat verən”, təqaüdçü diplomatlardan formalaşdırılan fəaliyyətsiz qurum olub:

“1992-ci ilin martında münaqişənin həllinə vasitəçilik etmək məqsədilə yaradılan Minsk qrupu ötən dövrlərdə keçmiş təmas xəttində baş verən insidentlər zamanı verdiyi bəyanatlarda işğalçını öz adı ilə çağırmır, konkret olaraq tərəfkeşlik nümayiş etdirirdi. İllər keçdikcə qrupun fəaliyyətinin, daha doğrusu fəaliyyətsizliyinin “nəticələri” daha aydın göründü. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə regionda yeni reallıqlar formalaşıb və bu düzəndə Minsk qrupunun yeri yoxdur”.

Ülviyyə Zülfüqar
Ülviyyə Zülfüqar

Ü.Zülfiqar qeyd edib ki, xüsusilə, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi ədaləti öz gücü sayəsində bərpa etməsi ATƏT-in Minsk qrupunun tamamilə mənasız bir təşkilat olduğunu bir daha təsdiqləyib:

“Bu gün Azərbaycan beynəlxalq hüquqa və özünün yaratdığı gerçəkliyə əsaslanaraq mövqeyini gücləndirib. Ölkənin ərazi bütövlüyü tam bərpa olunub, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı başlayıb, sülh sazişi paraflanıb. Azərbaycan diplomatiya müstəvisində uğurlarını davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının Kəlbəcər sakinləri ilə görüşündə qeyd etdiyi kimi, mənfur Minski qrupu artıq son günlərini yaşayır. 30 ildən çox fəaliyyətdə olmuş bu qurum tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi