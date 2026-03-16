    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Xarici siyasət
    • 16 mart, 2026
    • 14:44
    ASAN xidmət Qvineyada tətbiq ediləcək

    Qvineyanın inzibati modernləşdirmə və dövlət xidməti naziri Faya Fransua Burunonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfəri çərçivəsində "ASAN xidmət" mərkəzində olub.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev qonaqlara Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında yaradılmış "ASAN xidmət" mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə qonlaqlara ətraflı məlumat verib.

    Səfər çərçivəsində "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qvineya Respublikası Hökuməti arasında Qvineya Respublikasında "ASAN xidmət" modelinin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa dair Saziş imzalanıb.

    Saziş "ASAN xidmət" təcrübəsinin Qvineyada tətbiqini, eləcə də qvineyalı dövlət qulluqçuları üçün "ASAN xidmət" mərkəzlərində təcrübə proqramlarının təşkilini, həmçinin Dövlət Agentliyinin ekspertləri tərəfindən dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində qabaqcıl təcrübələrin Qvineya tərəfi ilə paylaşılmasını nəzərdə tutur.

    Qvineyalı nazir "ASAN xidmət"in onda yüksək təəssürat yaratdığını və əhalinin dövlət xidmətlərinə əlçatanlığının təmin edilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

    O, qısa müddət ərzində ölkəmizin müvafiq sahədə qabaqcıl təcrübəsinin Qvineyada tətbiq etmək niyyətində olduqlarını ifadə edib.

    Son xəbərlər

    14:59

    Ruy Jorjenin köməkçiləri müəyyənləşib

    Futbol
    14:58

    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    14:57

    Azərbaycanın U-20 millisində kütləvi milliləşdirmə olmayacaq

    Fərdi
    14:57

    İsveçin İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    14:56

    Peter Siyarto: Ukrayna "Drujba" üzrə üçtərəfli məsləhətləşmələrdən imtina edir

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    14:51
    Foto

    Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    14:47

    Azərbaycanda 2 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 108 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Maliyyə
    14:46

    Azərbaycan və Qırğızıstan parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti