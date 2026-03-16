Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан и Гвинея подписали соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət"

    Внешняя политика
    • 16 марта, 2026
    • 15:10
    Азербайджан и Гвинея подписали соглашение о внедрении модели ASAN xidmət

    Делегация Гвинеи во главе с министром административной модернизации и государственной службы Файей Франсуа Буруно посетила центр "ASAN xidmət" в Баку.

    Как сообщает Report, председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехдиев представил гостям подробную информацию о центрах и реализуемых проектах в сфере социальных инноваций.

    В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран по внедрению модели "ASAN xidmət" в Гвинее.

    Документ предусматривает применение опыта "ASAN xidmət" в Гвинее, организацию программ стажировки для гвинейских государственных служащих в центрах "ASAN xidmət" в Баку, а также обмен передовым опытом в сфере оказания государственных услуг.

    Франсуа Буруно отметил, что система "ASAN xidmət" произвела на него большое впечатление, так как играет важную роль в обеспечении доступности государственных услуг для населения.

    Он также подчеркнул намерение в ближайшее время внедрить передовой опыт Азербайджана в данной сфере в своей стране.

    Фото
    "ASAN xidmət" Qvineyada tətbiq ediləcək
    Последние новости

    Лента новостей