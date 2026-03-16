Азербайджан и Гвинея подписали соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət"

Делегация Гвинеи во главе с министром административной модернизации и государственной службы Файей Франсуа Буруно посетила центр "ASAN xidmət" в Баку.

Как сообщает Report, председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехдиев представил гостям подробную информацию о центрах и реализуемых проектах в сфере социальных инноваций.

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран по внедрению модели "ASAN xidmət" в Гвинее.

Документ предусматривает применение опыта "ASAN xidmət" в Гвинее, организацию программ стажировки для гвинейских государственных служащих в центрах "ASAN xidmət" в Баку, а также обмен передовым опытом в сфере оказания государственных услуг.

Франсуа Буруно отметил, что система "ASAN xidmət" произвела на него большое впечатление, так как играет важную роль в обеспечении доступности государственных услуг для населения.

Он также подчеркнул намерение в ближайшее время внедрить передовой опыт Азербайджана в данной сфере в своей стране.