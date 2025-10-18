İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Almaniya səfirliyi: Müstəqilliyin bərpası münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Almaniya səfirliyi: Müstəqilliyin bərpası münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik

    Almaniyanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, diplomatik nümayəndəliyin rəsmi "X" hesabında bununla bağlı paylaşım edilib.

    "18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Gününüz mübarək! 34 il əvvəl müstəqilliyin bərpası münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik!", - paylaşımda deyilir.

