Almaniya səfirliyi: Müstəqilliyin bərpası münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 13:15
Almaniyanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, diplomatik nümayəndəliyin rəsmi "X" hesabında bununla bağlı paylaşım edilib.
"18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Gününüz mübarək! 34 il əvvəl müstəqilliyin bərpası münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik!", - paylaşımda deyilir.
Son xəbərlər
13:56
XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirikRegion
13:44
"Neftçi" klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
13:41
ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdırMaliyyə
13:33
Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıbBiznes
13:31
Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edibRegion
13:27
ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıbİnfrastruktur
13:27
Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdırDigər ölkələr
13:24
Foto
Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılırMədəniyyət siyasəti
13:18