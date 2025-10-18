Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 12:52
    Посольство Германии поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице диппредставительства в соцсети X.

    "С 18 октября - Днем восстановления независимости! Поздравляем всех азербайджанцев с восстановлением независимости 34 года назад!", - говорится в сообщении посольства.

