Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 12:52
Посольство Германии поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице диппредставительства в соцсети X.
"С 18 октября - Днем восстановления независимости! Поздравляем всех азербайджанцев с восстановлением независимости 34 года назад!", - говорится в сообщении посольства.
🇦🇿 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Gününüz mübarək!— German Embassy Baku (@GerAmb_Baku) October 18, 2025
34 il əvvəl müstəqilliyin bərpası münasibəti ilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirik!
🇩🇪 Wir gratulieren allen Aserbaidschanerinnen und Aserbaidschanern anlässlich der Wiederherstellung der Unabhängigkeit vor 34 Jahren! pic.twitter.com/1Xy7ivJy61
Последние новости
12:59
МИД Турции поздравил АзербайджанВнешняя политика
12:56
Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходовБизнес
12:54
ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампанииВ регионе
12:52
Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости АзербайджанаВнешняя политика
12:41
Прогноз погоды на воскресеньеЭкология
12:30
Фото
Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский портАрмия
12:28
Украинский политолог: Встреча Зеленского-Трампа была ожидаемо безрезультатнойДругие страны
12:19
В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицамДругие страны
12:19