Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Посольство Германии поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице диппредставительства в соцсети X.

"С 18 октября - Днем восстановления независимости! Поздравляем всех азербайджанцев с восстановлением независимости 34 года назад!", - говорится в сообщении посольства.