Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV

Xarici siyasət
21 avqust 2025 13:19
Avropa İttifaqı (Aİ) regional inteqrasiyanı gücləndirə biləcək nəqliyyat marşrutlarına böyük diqqət yetirir və “Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu” (TRIPP) layihəsinin detallarının dəqiqləşdirilməsini gözləyir.

Bu barədə “Report”un Avropa bürosuna Avropa Komissiyasının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper bildirib.

"Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Vaşinqton sammitindən sonra Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri ilə apardığı müzakirələrdə nəqliyyat bağlantılarına dair məsələlər də daxil olmaqla, əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün Avropa İttifaqının dəstəyini və ekspertizasını təklif edib", - o qeyd edib.

A.Hipperin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müəyyən etmək və münasibətlərin normallaşması prosesinə dəstək üçün Bakı və İrəvanla müzakirələri davam etdirəcək.

