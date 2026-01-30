İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsinin heyəti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:55
    ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsinin heyəti Azərbaycana gəlib

    ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsinin heyəti Azərbaycana səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsinin peşəkar heyətini qəbul edib.

    Görüşdə cari regional vəziyyət, 8 Avqust Vaşinqton Sülh Sammiti çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaların əhəmiyyəti, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və sülh sazişi ilə bağlı görülən tədbirlər, yekunlaşmaqda olan ABŞ-Azərbaycan Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası layihəsi, eləcə də ikitərəfli gündəlikdə duran və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib.

    Görüş zamanı həmçinin Azərbaycanla bağlı Konqresdə qaldırılmış təşəbbüslər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb və Azadlığa Dəstək Aktına 907-ci Düzəlişin Azərbaycana münasibətdə ləğv edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Elnur Məmmədov
