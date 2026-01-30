Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 18:15
    Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

    Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства, договоренность о которой была достигнута в рамках Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом говорилось на встрече замглавы ведомства Эльнура Мамедова с прибывшей в Азербайджан делегацией аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    В частности стороны обсудили текущую региональную ситуацию, значение договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и предпринимаемые шаги по подготовке мирного соглашения.

    "Стороны также обменялись мнениями по проекту Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, работа над которой близится к завершению, а также по другим вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в МИД.

    Отдельное внимание было уделено инициативам, обсуждаемым в Конгрессе США в отношении Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность отмены 907-й поправки к Акту о поддержке свободы применительно к Азербайджану.

    Азербайджан США Хартия стратегического партнерства Вашингтонский саммит Эльнур Мамедов
    Фото
    ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsinin heyəti Azərbaycana gəlib
    Фото
    Azerbaijan, US near completion of Strategic Partnership Charter
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    Посол Норвегии выразил признательность президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    18:37

    Руководитель и сотрудники центра "Qurtuluş" арестованы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:26

    Эрдоган принял главу МИД Ирана

    В регионе
    18:24
    Фото

    Центробанк Азербайджана подписал меморандум о сотрудничестве с UnionPay

    Финансы
    18:15
    Фото

    Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

    Внешняя политика
    18:12

    Авиакомпании Казахстана в этом году планируют приобрести 9 новых самолетов

    В регионе
    18:05

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах превысило 30 человек

    Другие страны
    18:02
    Фото

    Пакистан подтвердил полную поддержку ведущей роли Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    17:58

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы военного сотрудничества

    Армия
    Лента новостей