Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) “X”dəki hesabında paylaşım edilib.
Qeyd edilir ki, aparıcı dağ kurortları: Şahdağ, Şımbulaq, Uludağ və Əmirsoy 23 sentyabr 2024-cü il tarixində İstanbuldakı Türk Dövlətləri Təşkilatının Katibliyində türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzalayıblar.
Leading mountain resorts of Turkic States Shahdag, Shymbulak, Uludag and Amirsoy signed an MoU on the establishment of Union of Turkic Ski Resorts on 23 September 2024, at the OTS Secretariat in Istanbul. *** Türk Devletlerinin önde gelen kayak merkezleri Şahdağ,… pic.twitter.com/5ONPzOTWKM