Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) “X”dəki hesabında paylaşım edilib.

Qeyd edilir ki, aparıcı dağ kurortları: Şahdağ, Şımbulaq, Uludağ və Əmirsoy 23 sentyabr 2024-cü il tarixində İstanbuldakı Türk Dövlətləri Təşkilatının Katibliyində türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzalayıblar.