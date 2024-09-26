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Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb

Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb.
Turizm
26 Sentyabr , 2024 23:18
Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb

Türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqı yaradılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) “X”dəki hesabında paylaşım edilib.

Qeyd edilir ki, aparıcı dağ kurortları: Şahdağ, Şımbulaq, Uludağ və Əmirsoy 23 sentyabr 2024-cü il tarixində İstanbuldakı Türk Dövlətləri Təşkilatının Katibliyində türkdilli ölkələrin Xizək Kurortları İttifaqının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzalayıblar.

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Rus versiyası VideoВ Стамбуле подписан меморандум о создании Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран

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