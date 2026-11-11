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    Azərbaycanlı turistlərin xaricdəki xərcləri 6 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:28
    Azərbaycanlı turistlərin xaricdəki xərcləri 6 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdəki turizm xərcləri 1 milyard 513 milyon 95,9 min manat təşkil edib.

    "Report" rəsmi statistikaya istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 94 milyon 218 min 100 manat və ya 5,8 % azdır.

    Bu ilin 9 ayında ən çox vəsait nəqliyyata xərclənib. Bu müddət ərzində azərbaycanlı turistlərin nəqliyyat xərcləri 575 milyon 573,4 min manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,3 % azdır.

    Hesabat dövründə turistlərimizin yerləşmə xərcləri də azalıb. Bu məqsədlə 285 milyon 314,3 min manat xərclənib ki, bu da illik müqayisədə 23,8 % azdır.

    Qidalanmaya çəkilən xərclər isə 312 milyon 411,2 min manat təşkil edib. Bu sahədə 0,5 % azalma qeydə alınıb.

    Bunun əksinə, mədəniyyət və turizm zərfinin alınmasına çəkilən xərclər artıb. Belə ki, mədəniyyət xərcləri 5 milyon 813,3 min manat təşkil edib ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 19,6 % çoxdur. Turizm zərfinin alınmasına isə 52 milyon 699,3 min manat xərc çəkilib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 11,6 % çoxdur.

    Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin icarəyə götürülməsinə çəkilən xərclər də artıb. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 % artaraq 2 milyon 791,4 min manat təşkil edib.

    İdman və əyləncə xidmətlərinə çəkilən xərclər 3,3 % azalaraq 9 milyon 692,6 min manat təşkil edib.

    Malların və hədiyyələrin alınmasına 254 milyon 386,4 min manat xərc çəkilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % azdır.

    Digər istiqamətlərə isə 14 milyon 414 min manat xərclənib. Bu da əvvəlki illə müqayisədə 5,8 % azdır.

    Vətəndaşlarımızın ayrı-ayrı ölkələrdə turizmə xərclədikləri vəsaitlərə gəlincə isə 9 ay ərzində Türkiyədə 670 milyon 894 min manat (-6 % ), Rusiyada 200 milyon 407,5 min manat (-9 %), Gürcüstanda isə 118 milyon 528,3 min manat (+6 %) xərclənib.

    Hesabat dövründə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi sayı 1,8 % azalaraq 1 milyon 575,3 min nəfər olub. Vətəndaşlarımızın 44 %-i Türkiyəyə (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,3 % çox), 14,6 %-i Rusiya Federasiyasına (2 % az), 13 %-i Gürcüstana (17,6 % çox), 5,1 %-i İrana (44,5 % az), 23,3 % isə digər ölkələrə (2 % az) gedib.

    Gedənlərin 64,1 %-ni kişilər, 35,9 %-ni qadınlar təşkil edib. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 70,4 %-i hava, 27,6 %-i dəmir yolu və avtomobil, 2 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

    Azərbaycan turizmi Xarici turistlər Dövlət Statistika Komitəsi
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