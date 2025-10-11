İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib

    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Slow Food International"ın prezidenti Edvard Mukibi "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Slow Food" şəbəkəsi bu məhsulları restoranlarla, turizm operatorları ilə birlikdə yenidən süfrəyə qaytarmaq, onları menyuya qaytarmaq üçün çox çalışır: "Bunlar sahib olduğumuz sərvətin bir hissəsidir. Lakin bu 31 məhsul, "Slow Food" icmalarının üzərində işlədiyi qlobal miqyasda xəritələşdirilmiş və menüyə qaytarılmış 5 000 məhsulun bir hissəsidir".

    Qonaq qeyd edib ki, bu, qlobal bir icma, eləcə də insanların yemək mədəniyyətlərini qarşılamaq və qeyd etmək tərzində dəyişiklikdir: "Biz əsas tədbirimiz olan "Terra Madre"ni 20 il əvvəl Torinoda başlatdıq və o, yalnız Torinoda idi. Lakin indi "Terra Madre" dünyanın bir çox müxtəlif yerlərində baş verir. Biz burada Şəkidəyik, lakin bir neçə həftə əvvəl "Terra Madre America" üçün ABŞ-da idik. Bir aydan sonra biz "Terra Madre" Asiya-Sakit Okean üçün Filippində olacağıq, milyonlarla insanı yemək mədəniyyətlərini qeyd etmək, yemək mədəniyyətlərini nümayiş etdirmək üçün bir araya gətirəcəyik, çünki bu, ənənələrimizi qoruyaraq gələcəyi müdafiə edə biləcəyimiz yollardan biridir".

