İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Xaçmazda "PeşəFest" keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:07
    Xaçmazda PeşəFest keçirilib

    Xaçmaz rayonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə "PeşəFest" keçirilib.

    "Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, "Peşə öyrən, gələcəyini qur!" devizi ilə təşkil edilən festival gənclərin və şagirdlərin peşə seçiminə, onların karyera istiqamətində doğru addım atmalarına dəstək olmaq məqsədi daşıyır.

    Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra peşəkarlar öz ixtisaslarına uyğun təqdimatlarla çıxış edib, təmsil etdikləri peşələrin xüsusiyyətlərini diqqətə çatdırıblar. Onlar festival iştirakçılarına peşə seçimi ilə bağlı öz tövsiyələrini bölüşüblər, yeniyetmələrin və onların valideynlərinin suallarını cavablandırıblar.

    "PeşəFest"də ümumilikdə 14 peşə (kibertəhlükəsizlik, data analitika, helpdesk, 3D animator, zinət əşyalarının dizayneri, turizm təşkilatçısı, dülgər, avtomobil təmiri üzrə çilingər, qida mühəndisi, qənnadıçı, xilasedici, barista, diş texniki və baytar) üzrə maarifləndirici tədbirlər təşkil olunub.

    "PeşəFest-2025"ə oktyabrın 22-də Bakıda yekun vurulacaq.

    Xaçmaz PeşəFest məşğulluq

    Son xəbərlər

    16:22

    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    16:21

    ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11
    Video

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti