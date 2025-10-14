Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycana göndərilən qurban ətləri 9 minə yaxın şəxsə paylanacaq
Sosial müdafiə
- 14 oktyabr, 2025
- 11:48
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Bakıdakı səfirliyi "Adahi" proqramı çərçivəsində Azərbaycan üçün göndərilən qurban ətlərinin paylanmasını həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, paylanma mərasimi Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri, Krallıqdan gələn nümayəndələr və Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib.
Göndərilən sovqatın Abşeron rayonunda, Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazisində yaşayan şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə, eyni zamanda, həssas qrupdan olan ailələrə paylanması nəzərdə tutulub və ümumilikdə 9 minə yaxın şəxsi əhatə edəcək.
Son xəbərlər
12:15
Sabah hava yağmursuz olacaqDigər
12:14
Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"İnfrastruktur
12:10
Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıbSənaye
12:09
Foto
Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılırSosial müdafiə
12:08
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:07
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıbMaliyyə
12:07
Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyibMaraqlı
12:04
Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"Biznes
12:02