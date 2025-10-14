В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек
- 14 октября, 2025
- 12:07
Посольство Королевства Саудовская Аравия в Баку раздало жертвенное мясо, отправленное в Азербайджан в рамках программы "Адахи".
Как сообщает Report, церемония раздачи организована послом Саудовской Аравии в Азербайджане, представителями Королевства и Агентства социальных услуг Азербайджана.
Помощь предназначена для семей шехидов, инвалидов войны, а также семей из уязвимых групп населения, проживающих в Абшеронском районе, городах Баку и Сумгайыт, и охватывает около 9 тысяч человек.
