В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

Посольство Королевства Саудовская Аравия в Баку раздало жертвенное мясо, отправленное в Азербайджан в рамках программы "Адахи".

Как сообщает Report, церемония раздачи организована послом Саудовской Аравии в Азербайджане, представителями Королевства и Агентства социальных услуг Азербайджана.

Помощь предназначена для семей шехидов, инвалидов войны, а также семей из уязвимых групп населения, проживающих в Абшеронском районе, городах Баку и Сумгайыт, и охватывает около 9 тысяч человек.