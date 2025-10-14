Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    14 октября, 2025
    • 12:07
    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Посольство Королевства Саудовская Аравия в Баку раздало жертвенное мясо, отправленное в Азербайджан в рамках программы "Адахи".

    Как сообщает Report, церемония раздачи организована послом Саудовской Аравии в Азербайджане, представителями Королевства и Агентства социальных услуг Азербайджана.

    Помощь предназначена для семей шехидов, инвалидов войны, а также семей из уязвимых групп населения, проживающих в Абшеронском районе, городах Баку и Сумгайыт, и охватывает около 9 тысяч человек.

