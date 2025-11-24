İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sədr müavini: Ağdamda 590 keçmiş məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:25
    Sədr müavini: Ağdamda 590 keçmiş məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    İndiyədək Ağdamda "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində 590 keçmiş məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib.

    Bu barədə "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşına Dövlət Məşğulluq Agentliyi İdarə Heyətinin sədr müavini Ülvi Abbasquliyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, onlardan 315 nəfəri kənd təsərrüfatı, 275 nəfəri isə istehsal və xidmət sahələri üzrə dövlət tərəfindən zəruri aktivlərlə təmin edilib.

    Ülvi Abbasquliyev bildirib ki, proqram çərçivəsində sakinlərə avadanlıqlar təqdim olunur və bu avadanlıqlar sayəsində onlar öz fərdi təsərrüfatlarını qurmaq imkanı əldə edirlər:

    "Hazırda isə 30 keçmiş məcburi köçkün ailəsinə aktivlərin verilməsi prosesi davam edir. Bu mərhələdə 18 nəfər kənd təsərrüfatı, 12 nəfər isə istehsal sahəsi üzrə dəstək alır. Məqsəd qayıdan ailələrin dayanıqlı məşğulluğunu təmin etmək və bölgədə iqtisadi fəallığı artırmaqdır".

