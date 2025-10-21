Azərbaycanda oktyabrın pensiya ödənişi yekunlaşıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Sosial müdafiə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:57
    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu respublika üzrə oktyabr ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, oktyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan MR-də, bu gün isə ölkəmizin bölgələrində yaşayan şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.

