    Sosial müdafiə
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:58
    Noyabrın müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

    Noyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Bununla da bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb.

