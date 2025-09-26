Naxçıvanda sentyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
Sosial müdafiə
- 26 sentyabr, 2025
- 18:00
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) sentyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlərin ödənilməsi başa çatdırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar respublika üzrə sentyabr ayı üçün sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardım ödənişləri başa çatdırılıb.
