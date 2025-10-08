Naxçıvanda oktyabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb
Sosial müdafiə
- 08 oktyabr, 2025
- 09:58
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) üzrə oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, muxtar respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
