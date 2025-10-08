İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Naxçıvanda oktyabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:58
    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) üzrə oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, muxtar respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.

