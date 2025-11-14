İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Naxçıvanda ən çox qoyulan qız və oğlan adları məlum olub

    Sosial müdafiə
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:59
    Naxçıvanda ən çox qoyulan qız və oğlan adları məlum olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında cari ildə doğumu qeydə alınmış körpələrə ən çox qoyulan adlar açıqlanıb.

    Naxçıvan Ədliyyə Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, oğlanlara daha çox Uğur, Əli, Hüseyn, Yusif, Raul, Alparslan, Atilla və Məhəmməd adları verilib.

    Qızlara isə Zəhra, Aylin, Nilay, Zeynəb, Ayla, İnci, Melisa, Alisa və Miray kimi adların verilməsi üstünlük təşkil edib.

