Naxçıvanda ən çox qoyulan qız və oğlan adları məlum olub
Sosial müdafiə
- 14 noyabr, 2025
- 09:59
Naxçıvan Muxtar Respublikasında cari ildə doğumu qeydə alınmış körpələrə ən çox qoyulan adlar açıqlanıb.
Naxçıvan Ədliyyə Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, oğlanlara daha çox Uğur, Əli, Hüseyn, Yusif, Raul, Alparslan, Atilla və Məhəmməd adları verilib.
Qızlara isə Zəhra, Aylin, Nilay, Zeynəb, Ayla, İnci, Melisa, Alisa və Miray kimi adların verilməsi üstünlük təşkil edib.
