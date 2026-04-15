İmişlidə əmək yarmarkası keçirilib
Sosial müdafiə
- 15 aprel, 2026
- 13:23
İmişli rayonunun Uşaq-Gənclər İdman Şahmat məktəbinin inzibati binasında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə əmək yarmarkası təşkil olunub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, vakansiyalar üzrə müraciət edən işsiz və işaxtaran şəxslərdən anket məlumatları qəbul edilərək nəzərdən keçirilib.
Onların həmin vakansiyalar üzrə məşğulluqlarının təmin edilməsi üçün işlərə başlanılıb.
Əmək yarmarkasında 18 müəssisə üzrə 100-yə yaxın vakansiya təqdim edilib.
04:50
Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş veribDigər ölkələr
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25