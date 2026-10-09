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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilib

    Sosial müdafiə
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:18
    Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilib

    Hadrut qəsəbəsinə köçürülmüş sakinlərdən 108-i məşğulluqla təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, 3 şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları qurulub.

    Xatırladaq ki, bu gün Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunduğu gündür.

    Hadrut Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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