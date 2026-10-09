Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilib
Sosial müdafiə
- 09 oktyabr, 2026
- 10:18
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Hadrut qəsəbəsinə köçürülmüş sakinlərdən 108-i məşğulluqla təmin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, 3 şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları qurulub.
Xatırladaq ki, bu gün Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunduğu gündür.
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