    Fevral ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

    Sosial müdafiə
    • 27 fevral, 2026
    • 11:32
    Fevral ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün fevral ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.

    Bundan əvvəl fevralın 13-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, fevralın 20-də digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin fevral ayı üzrə pensiyaları ödənilib.

