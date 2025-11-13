İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

    Sosial müdafiə
    • 13 noyabr, 2025
    • 10:48
    Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq, SMS xidməti və məlumatlandırma üzrə tətbiqlər yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Fövqəladə Hallar (FHN) və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında əlilliyi olan şəxslərin fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması, hazırlıq və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində hüquqlarının təmin olunmasına dair imzalanmış 2025-2030-cu illər üzrə Birgə Fəaliyyət Planında əksini tapıb.

    Fəaliyyət Planına əsasən, əlilliyi olan və onlara qulluq edən şəxslər üçün fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydalarına dair maarifləndirmə tədbirləri həyata keçiriləcək.

    Qeyd edilib ki, FHN-in xilasedici və yanğınsöndürənlərinin əlilliyi olan şəxslərə yardım göstərilməsi üzrə bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təlimlər təşkil olunacaq və əlilliyi olan şəxslərin "112" qaynar telefon xəttinə müraciətlərinin qəbul edilməsi üzrə müasir texnologiya və üsulların tətbiqi imkanları araşdırılacaq.

    Sənəddə fövqəladə hadisə baş verdikdə əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya və sosial xidmət müəssisələri barədə məlumat mübadiləsinin aparılması, onların təxliyəsi, qeydiyyatı, müvəqqəti yerləşdirilməsi və digər tədbirlər də nəzərdə tutulub.

    FHN ƏƏSMN Əlillik sistemi

