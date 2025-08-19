Haqqımızda

Anar Əliyev İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edəcək

Anar Əliyev İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edəcək Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev avqustun 29-da İsmayıllı rayonunda İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.
Sosial müdafiə
19 avqust 2025 09:57
Anar Əliyev İsmayıllıda vətəndaşları qəbul edəcək
Anar Əliyev

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev avqustun 29-da İsmayıllı rayonunda İsmayıllı və Şamaxı rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

Vətəndaşlar 19 - 21 avqust tarixlərində Nazirliyə rəsmi şəkildə ([email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya “142” Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcəklər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi