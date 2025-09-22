İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında intellektual yarış keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:22
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında intellektual yarış keçirilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının müəllifidir" mövzusunda dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında intellektual bilik yarışı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, yarışda 26 komanda iştirak edib.

    Yarışı izləyənlər arasında dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, deputatlar, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri və digər qonaqlar olub.

    Dövlət Gömrük Komitəsinin komandası ən yüksək xal toplayaraq yarışın qalibi olub.

    Sonda yaxşı nəticə göstərən komandalar mükafatlandırılıb, ilk üç yeri tutanlara sertifikat, medal və hədiyyələr, qalib komandaya isə kubok təqdim edilib.

    Mükafatlandırma mərasimində əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev, Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev iştirak ediblər. Onlar bu yarışın əməkdaşların dünyagörüşünün, intellektual səviyyəsinin, analitik düşüncə bacarığının inkişafının stimullaşdırılmasında mühüm rol oynadığını qeyd ediblər.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi dövlət qurumları bilik yarışı

    Son xəbərlər

    14:18

    Ötən həftə 1130,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:12

    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:12
    Foto

    Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    14:11
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:58

    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    13:56

    Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"

    İnfrastruktur
    13:56

    Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaq

    Elm və təhsil
    13:54

    Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"

    Energetika
    13:52

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti