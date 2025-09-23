Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib
Sosial müdafiə
- 23 sentyabr, 2025
- 14:31
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Cəbrayıl rayonunda Səyyar ASAN xidmət təşkil edib.
Bu barədə "Report"a Agentlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 26-dək vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilirlər.
Qeyd edək ki, bu günədək Səyyar ASAN xidmət çərçivəsində Zəngilan rayonunun Ağalı və Tərtər rayonunun Talış kəndində də vətəndaşlar səyyar xidmətlərdən yararlanıb.
Son xəbərlər
14:43
ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidirRegion
14:40
FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcəkHadisə
14:38
Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"Turizm
14:31
Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilibSosial müdafiə
14:29
Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıbFutbol
14:28
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
14:27
Foto
"OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayırBiznes
14:25
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidirDaxili siyasət
14:24