Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıb
Sosial müdafiə
- 19 sentyabr, 2025
- 14:03
Cari ilin 8 ayında artıq 218 nəfər Vətən müharibəsi qazisi tam reabilitasiya olunaraq yenidən aktiv həyata qayıdıb.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən (ƏƏSMN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, postmüharibə dövründə ƏƏSMN tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi 4452 Vətən müharibəsi qazisinə əlillik təyin edib, o cümlədən 500-ə yaxın qazi 612 son nəsil yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib.
Vətən müharibəsindən sonra Agentliyin reabilitasiya mərkəzlərində 3665 nəfər müharibə iştirakçısı, habelə onların ailə üzvləri və şəhid ailəsi üzvləri reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlərlə təmin edilib.
Son xəbərlər
14:23
Təhsil Nazirliyi 40 milyon manatlıq komputer alırBiznes
14:22
Malayziya kralı Kazanda səfərdədirRegion
14:22
Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:19
AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:18
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş veribFormula 1
14:16
İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıbMedia
14:06
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
14:04
AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıbİnfrastruktur
14:03