    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:32
    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Azərbaycanda 2025-ci il oktyabr ayının 1-nə olan vəziyyətə əsasən, fəxri adlara görə 4701 nəfər təqaüd alır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Belə ki, onlardan 243-i "Xalq" fəxri adına, 4458-i isə "Əməkdar" fəxri adına görə təqaüd alır.

    Qeyd edək ki, "Xalq" fəxri adına görə təyin olunan təqaüdün məbləği 300 manat, "Əməkdar" fəxri adına görə isə 200 manatdır.

