İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Anar Əliyev İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:04
    Anar Əliyev İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev İmişli rayonunda İmişli və Beyləqan rayonlarının sakinlərini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, əlillik, pensiya, mənzil təminatı, ünvanlı sosial yardım və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Müraciət edənlər sırasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıları da olub.

    Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb. Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib. Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.

    Anar Əliyev və Elçin Rzayev İmişli rayon sakinləri ─ müharibə veteranı İsayev Emil Rövşən oğlu, Həsənov Sərxan Xanoğlan oğlu və İsmayılov Ərşad Çingiz oğlu üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurulmuş kiçik təsərrüfatlara baxış da keçiriblər.

    Proqramın dəstəyi ilə aktivlər verilməklə Emil İsayev və Sərxan Həsənov üçün kişi bərbərxanası, Ərşad İsmayılov üçün isə avtoçilingər xidmətləri üzrə kiçik təsərrüfatlar qurulub. Onlar öz təsərrüfatlarını yaratmaları üçün göstərilən dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

    Qeyd edək ki, ötən dövrdə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində İmişli rayonunda 1700-dən çox şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar qurulub.

    Anar Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda 2028-ci ilədək 44 əsas zəruri cərrahi prosedura çıxışın təmin edilməsi planlaşdırılır

    Sağlamlıq
    15:19

    Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sertifikasiyası qaydası təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    15:18

    Azərbaycan şahmatçısı: "Finalda FIDE komandasına qarşı çıxış etmək bir az ağır idi"

    Fərdi
    15:16

    TƏBİB rəsmisi: İlkin səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi üçün genişmiqyaslı institusional işlər aparılır

    Sağlamlıq
    15:13

    Ermənistan və İsrail Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    15:13

    Mikayıl Cabbarov növbəti dəfə Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    15:12

    Yozef Sikela: "Zəngəzur dəhlizi TBNM-i tamamlayacaq"

    İnfrastruktur
    15:12

    Qırğızıstanlı nümayəndə: Media savadlılığı dezinformasiya ilə gerçək informasiyanı fərqləndirmək deyil

    Media
    15:07

    Mikayıl Cabbarov: "Güləş sahəsi növbəti illərdə də yüksək nəticələrlə xalqımızı qürurlandıracaq"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti