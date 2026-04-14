    Azərbaycanda 200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    • 14 aprel, 2026
    • 17:17
    Azərbaycanda 200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Bu il ərzində 103 işəgötürən tərəfindən ümumilikdə 213 işçiyə uşağının doğulması ilə əlaqədar 14 təqvim günü müddətində ödənişli atalıq məzuniyyəti verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu məzuniyyət uşağın doğulmasından əvvəlki və sonrakı dövrləri əhatə edir.

    Xatırladaq ki, əmək münasibətləri ilə bağlı qanunvericilikdə edilmiş və hazırda qüvvədə olan yeni dəyişikliklərdən biri də uşağının doğulması ilə əlaqədar kişilərə doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dövrləri əhatə edən 14 təqvim günü ödənişli məzuniyyətin verilməsidir.

    Bununla əlaqədar bu ilin yanvar ayında "Əmək və Məşğulluq" altsistemində (ƏMAS) işəgötürən tərəfindən işçiyə qeyd edilən məzuniyyətin verilməsinə dair əmrin rəsmiləşdirilməsi üçün yeni funksionallıq yaradılıb.

    Atalıq məzuniyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN)

    12:58

    İlin ilk rübündə 5 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    12:58

    Azərbaycana Türkiyədən qanunsuz zərgərlik məmulatı gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti