11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbində nöqsanlar aşkarlanıb
Sosial müdafiə
- 25 noyabr, 2025
- 17:37
Bakının Sabunçu rayonunda fəaliyyət göstərən 11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbində nöqsanlar aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) Milli Preventiv Mexanizm və Müstəqil Monitorinq Mexanizmi fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirilən başçəkmə zamanı həkim ştatının olmasına baxmayaraq, həmin vəzifə üzrə xidmətin təşkil edilmədiyi müəyyənləşib.
Bundan başqa, uşaqların istifadə etdiyi məişət əşyalarının yararlılıq vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığı və tələblərə cavab vermədiyi müşahidə edilib.
Eyni zamanda, sözügedən məsələlərlə bağlı müəssisənin rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələr verilib.
