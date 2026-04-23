    Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib

    Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib

    "AzerGold" QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin (RİİB) birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı, eləcə də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib.

    "AzerGold" QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyətinin 10 illiyi çərçivəsində təşkil edilən ağacəkmə aksiyaları 22 aprel – Beynəlxalq Yer Gününə həsr edilib.

    Ətraf mühitin mühafizəsi, yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə vermək məqsədilə təşkil edilən genişmiqyaslı aksiyada səhmdar cəmiyyətinin, rayon icra hakimiyyətinin, eləcə də Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşları və könüllülər fəal iştirak ediblər.

    Aksiyanın ilk günündə "Çovdar" qızıl mədəninin ətrafında, ümumilikdə 1,5 hektar sahədə yerli iqlim şəraitinə uyğun 1400-dən çox vələs tingi əkilib, onlara aqrotexniki qulluq göstərilib. Ekoloji aksiyanın növbəti günü isə Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanının ətrafında 300 ədəd həmişəyaşıl şam ağacı əkilib. Aksiya çərçivəsində Daşkəsən şəhərinin müxtəlif ərazilərində isə 1000-dən artıq ağac tingi torpağa basdırılıb.

    Qeyd edək ki, həyata keçirilən bu cür davamlı təşəbbüslər regionlarda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, yaşıllıq zonalarının genişləndirilməsinə və biomüxtəlifliyin qorunmasına xidmət edir. "AzerGold" QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin tərəfindən gələcəkdə də ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş layihələrin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Cari il ərzində "AzerGold" QSC-nin 10 illiyi çərçivəsində Daşkəsən və Göygöl rayonlarında ümumilikdə 10 000 ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti