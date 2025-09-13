İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb, pendir və kəsmiyin istehsalı isə azalıb

    Sənaye
    • 13 sentyabr, 2025
    • 17:48
    Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb, pendir və kəsmiyin istehsalı isə azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 6 min 723,7 ton qaymaq və xama istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ölkədə pendir və kəsmik istehsalı illik müqayisədə 3,5 % azalaraq 35 min 299,2 tona çatıb.

    Sentyabrın 1-nə respublikada 0,2 ton qaymaq və xama ehtiyatı, 177,3 ton isə pendir və kəsmik ehtiyatı yaranıb.

     Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 3 milyard 408,9 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 10,8 % çoxdur.

    qaymaq xama pendir kəsmik Dövlət Statistika Komitəsi

    Son xəbərlər

    19:02

    Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Burçuladze həbs edilib - YENİLƏNİB

    Region
    18:59

    CNN: Kirk cinayətinin təhqiqatı FTB rəhbərinin səriştəsinə dair şübhələr yaradır

    Digər ölkələr
    18:44
    Foto

    Xırdalanda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    18:38

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    18:33
    Foto

    Daşbulaq kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    18:28

    "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcək

    Futbol
    18:26

    Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    18:22

    Türkiyə XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Region
    18:14

    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti