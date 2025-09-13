Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb, pendir və kəsmiyin istehsalı isə azalıb
Sənaye
- 13 sentyabr, 2025
- 17:48
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 6 min 723,7 ton qaymaq və xama istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
Hesabat dövründə ölkədə pendir və kəsmik istehsalı illik müqayisədə 3,5 % azalaraq 35 min 299,2 tona çatıb.
Sentyabrın 1-nə respublikada 0,2 ton qaymaq və xama ehtiyatı, 177,3 ton isə pendir və kəsmik ehtiyatı yaranıb.
Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 3 milyard 408,9 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 10,8 % çoxdur.
Son xəbərlər
19:02
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Burçuladze həbs edilib - YENİLƏNİBRegion
18:59
CNN: Kirk cinayətinin təhqiqatı FTB rəhbərinin səriştəsinə dair şübhələr yaradırDigər ölkələr
18:44
Foto
Xırdalanda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə edilibHadisə
18:38
Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 15 nəfər xəsarət alıbRegion
18:33
Foto
Daşbulaq kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
18:28
"Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcəkFutbol
18:26
Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olubDigər ölkələr
18:22
Türkiyə XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyibRegion
18:14