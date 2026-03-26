    Azərbaycanda elektrik naqilinin istehsalı 9 % azalıb

    Azərbaycanda elektrik naqilinin istehsalı 9 % azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 min 825 ton elektrik naqili istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % azdır.

    Bu il martın 1-nə, ölkədə 421 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 13 min 160 ton elektrik naqili istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 8,5 % çoxdur.

