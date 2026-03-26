Azərbaycanda elektrik naqilinin istehsalı 9 % azalıb
Sənaye
- 26 mart, 2026
- 15:41
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 min 825 ton elektrik naqili istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 421 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 13 min 160 ton elektrik naqili istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 8,5 % çoxdur.
15:48
Foto
Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası bölgələrdəki idman məktəblərini avadanlıqla təmin edirFərdi
15:45
"Brent" Trampın İranla bağlı bəyanatları fonunda bir barel üçün 106 dollara qədər bahalaşıbEnergetika
15:41
Azərbaycanda elektrik naqilinin istehsalı 9 % azalıbSənaye
15:35
Bakının cəsarəti, İrəvanın "gizli sükutu" – hərbi böhran İranı qonşularla da sınağa çəkdi - ŞƏRHAnalitika
15:29
Əli Cəfərian: İranda müharibə başlayandan bəri 1 900-dən çox insan ölübRegion
15:24
Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə əlaqəli 14 fakt aşkarlanıbHadisə
15:19
İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparırDigər ölkələr
15:17
Paşinyan: İrəvan Qazaxıstanın Ermənistan dəmir yolları konsessiyasını Rusiyadan almasının əleyhinə deyilRegion
15:07