В Азербайджане производство электрокабеля сократилось на 9%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 1,8 тыс. тонн электрокабеля, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции на складах составили 421 тонну.

Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 13,2 тыс. тонн электрокабеля - на 8,5% больше, чем в 2024 году.