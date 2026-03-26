В Азербайджане производство электрокабеля сократилось на 9%
Промышленность
- 26 марта, 2026
- 16:24
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 1,8 тыс. тонн электрокабеля, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции на складах составили 421 тонну.
Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 13,2 тыс. тонн электрокабеля - на 8,5% больше, чем в 2024 году.
Последние новости
