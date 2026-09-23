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    Azərbaycanda dağ-mədən sənayesi üzrə geoloji məlumatlar rəqəmsallaşdırılacaq

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:18
    Azərbaycanda dağ-mədən sənayesi üzrə geoloji məlumatlar rəqəmsallaşdırılacaq

    Azərbaycanda dağ-mədən (metal filizləri) sənayesi üzrə geoloji məlumatların rəqəmsallaşdırılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, Dövlət Geoloji İnformasiya Fondunda mövcud məlumatların inventarlaşdırılması, rəqəmsallaşdırılacaq məlumatların prioritetləşdiriləcək və texniki tələblərin müəyyən ediləcək.

    Prioritet geoloji məlumatların mərhələli rəqəmsallaşdırılması, təsnifləşdirilməsi və vahid elektron geoloji informasiya ehtiyatında sistemləşdiriləcək.

    Həmçinin rəqəmsallaşdırılmış geoloji məlumatları əhatə edən vahid elektron geoloji informasiya ehtiyatının formalaşdırılacaq və istifadəyə veriləcək.

    İlham Əliyev Dağ-mədən və metallurgiya sənayesi

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