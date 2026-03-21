Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb
Sənaye
- 21 mart, 2026
- 11:24
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5 milyon 583 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 277 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.
11:48
Rusiya Xarkov və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
11:46
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
11:41
"Qarabağ"ın legionerləri milli komandalarından dəvət alıblarFutbol
11:35
İsgəndər Əsgərov Avropa Kuboku oyununa təyinat alıbKomanda
11:27
Rusiya Çerniqovda enerji obyektinə zərbə endirib, bölgə elektriksiz qalıbDigər ölkələr
11:24
Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıbSənaye
11:18
Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıbSosial müdafiə
11:00
KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıbEnergetika
10:45