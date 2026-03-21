İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    21 mart, 2026
    • 11:24
    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 5 milyon 583 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 277 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

