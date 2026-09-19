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    Azərbaycan əhəng istehsalını avqustda 2 dəfə artırıb

    Sənaye
    • 19 sentyabr, 2026
    • 12:43
    Azərbaycan əhəng istehsalını avqustda 2 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 26,8 min ton əhəng istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 79 % çoxdur.

    Təkcə avqustda isə ölkədə 4,8 min ton əhəng istehsal edilib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur.

    Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında 8,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 21,6 min ton əhəng istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47 % azdır.

    Əhəng istehsalı Hazır məhsul ehtiyatı Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan

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