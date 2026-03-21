Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 36 % artırıb
Sənaye
- 21 mart, 2026
- 14:41
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 156 min cüt ayaqqabı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36 % çoxdur.
Bu ilin martın 1-nə ölkədə 136,4 min cüt hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 1 milyon 79 min cüt ayaqqabı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,7 % azdır.
