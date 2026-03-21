    Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 36 % artırıb

    Sənaye
    • 21 mart, 2026
    • 14:41
    Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 36 % artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 156 min cüt ayaqqabı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36 % çoxdur.

    Bu ilin martın 1-nə ölkədə 136,4 min cüt hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 1 milyon 79 min cüt ayaqqabı istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,7 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Ayaqqabı istehsalı
    Azerbaijan increases shoe production by 36%

