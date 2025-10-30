İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb
    Vüqar Qurbanov

    Bakı və Abşeron ərazisində yerləşən 17 tibb müəssisəsində 33 növbə terminalı və 99 monitor, regionlarda isə 28 tibb müəssisəsində 51 növbə terminalı və 133 monitor quraşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex 2025"in açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ilin sonuna qədər bu sistemin ölkə üzrə əksər tibb müəssisələrində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır:

    "Bundan başqa, son beş il ərzində 95 tibb müəssisəsində Laboratoriya İdarəetmə Sistemi tətbiq edilib. Bu müddət ərzində cəmi 110 milyon laborator xidmət, o cümlədən 90 milyon ambulator və 20 milyon stasionar xidmət qeydə alınıb".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov "Medinex 2025 Tibb müəssisəsi növbə terminalı

