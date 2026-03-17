    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    • 17 mart, 2026
    • 12:18
    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mart ayının əvvəlindən Qaradağ Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının 1 saylı bölməsinin Qobu filialı fəaliyyətə başlayıb. Qeyd olunan ərazidə əvvəllər təcili tibbi yardım stansiyasının olmaması səbəbindən sakinlər çağırış verərkən operativ tibbi xidmətin göstərilməsi baxımından müəyyən çətinliklərlə üzləşirdilər. Filialın istifadəyə verilməsi ilə Qobu qəsəbəsi ilə yanaşı, ətraf ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara da təcili tibbi yardım xidmətinin əlçatanlığı təmin olunub.

    Üç otaqdan ibarət olan filialda 1 tibbi briqada fəaliyyət göstərir. Bölməyə 1 ədəd yeni təcili tibbi yardım avtomobili təhkim olunub.

    Eyni zamanda Sumqayıt şəhərinin Saray qəsəbəsi ərazisində də yeni təcili tibbi yardım filialı fəaliyyətə başlayıb. Filialda 7/24 saat olmaqla növbəli rejimdə fəaliyyət göstərən 1 briqada xidmət aparır. İki otaqdan ibarət olan filial 1 ədəd təcili tibbi yardım avtomobili ilə təmin olunub.

    Yeni filial Saray qəsəbəsi ilə yanaşı, Ceyranbatan qəsəbəsi sakinlərinə də xidmət göstərəcək. Sözügedən filial Saray Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərir.

    Məlumat üçün bildirək ki, bununla da Qaradağ rayonu və Sumqayıt şəhəri üzrə fəaliyyət göstərən təcili tibbi yardım stansiyalarının sayı 6-ya çatıb.

    Yeni stansiya və filialların fəaliyyətə başlaması həmin ərazilərdə yaşayan vətəndaşların təcili tibbi yardım xidmətlərinə çıxış imkanlarını genişləndirəcək, çağırışlara daha qısa müddətdə çatmağa şərait yaradacaq və tibbi yardımın vaxtında, keyfiyyətli şəkildə göstərilməsinə töhfə verəcək.

    Qeyd edək ki, ölkə üzrə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin stansiya və filiallarının yeni allokasiya xəritəsi də hazırlanıb.

    TƏBİB Təcili Tibbi Yardım

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti