Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideynlərə çağırış edib

    Sağlamlıq
    • 11 fevral, 2026
    • 15:26
    Peyvəndlər uşaqları ağır fəsadlardan, əlillik riskindən qoruyan ən etibarlı və effektiv sağlamlıq tədbirlərindən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin "Instagram" hesabındakı canlı yayımda nazirliyin K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun pediatrı Səbinə Cəfərova deyib.

    Onun sözlərinə görə, uşaqlarda erkən vaxtlarda immun sistemi hələ tam formalaşmadığı üçün onlar virus və bakterial infeksiyalara daha həssas olurlar:

    "Qızılca, məxmərək, poliomielit, suçiçəyi və hepatit kimi xəstəliklərin qarşısının alınmasında peyvəndlərin rolu böyükdür. Bundan əlavə, peyvəndlər kollektiv immunitetin formalaşmasına kömək edir. Peyvəndlər sayəsində uşaqlar daha az xəstələnir, məktəbə davamiyyət artır və sağlam cəmiyyət formalaşır".

    Pediatr qeyd edib ki, peyvəndlər uzun illər aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində hazırlanır və ciddi nəzarət altında tətbiq olunur:

    "Peyvənddən sonra yüngül qızdırma və ya inyeksiya yerində ağrı kimi hallar müvəqqətidir və təhlükə yaratmır. Peyvənd olunmamağın riski isə bundan qat-qat böyükdür. Bu mövsüm üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə vaksinlər Azərbaycana gətirilib və vaksinasiyaya ötən ilin oktyabrından başlanılıb. Qripə qarşı peyvənd bütün yaşayış üzrə ambulator poliklinik xidmət göstərən müəssisələrdə ödənişsiz şəkildə aparılır".

