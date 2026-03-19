    Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 12 mindən çox zəng daxil olub

    TƏBİB-in "815" Çağrı Mərkəzinə fevral ayı ərzində ümumilikdə 12 118 zəng daxil olub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müraciətlərdən 11 948-i müvafiq olaraq dərhal cavablandırılıb, 170 müraciət isə araşdırılması üçün qəbul edilib. 39 müraciət ilə bağlı vətəndaşlara müvafiq izahatlar verilib, 69-u ilə bağlı məsələ həll edilib, 62-si isə elektron sənəd dövriyyəsi üzərindən rəsmiləşdirilərək aidiyyəti üzrə yönləndirilib.

    Daxil olan müraciətlərin mövzusu, əsasən, müayinə və müalicənin təşkili, əlillik məsələləri, dərman təminatı, tibbi heyət və tibbi xidmətdən şikayət, kadr məsələləri, tibbi arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı olub.

    Qeyd edək ki, vətəndaşlar TƏBİB-in Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlamaqla yanaşı, yazılı müraciətləri birbaşa quruma təqdim edə, qurumun rəsmi internet səhifəsi, eləcə də elektron poçt ünvanı üzərindən onlayn şəkildə müraciətlərini ünvanlaya bilərlər.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)

