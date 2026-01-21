İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nazir: Onkoloji xəstəliklər regionda ölüm hallarının əsas səbəblərindən biridir

    Sağlamlıq
    • 21 yanvar, 2026
    • 12:18
    Nazir: Onkoloji xəstəliklər regionda ölüm hallarının əsas səbəblərindən biridir

    Onkoloji xəstəliklər regionda ölüm hallarının əsas səbəblərindən biri olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev beynəlxalq əczaçılıq şirkəti olan "Pfizer"in Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Monqolustan bölgəsini əhatə edən regional nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib.

    Nazir infeksion xəstəliklərin profilaktikasının və sosial əhəmiyyətli xəstəliklərin effektiv müalicəsinin milli səhiyyə sistemləri üçün prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu vurğulayıb.

    Bildirilib ki, pnevmokok infeksiyası uşaqlar və yaşlı əhali qrupları arasında qarşısı alına bilinən xəstəliklər sırasında mühüm yer tutur.

    Bu kontekstdə tərəflər pasiyentlərin müasir və innovativ müalicə üsullarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi onların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildiriblər.

    Görüşdə səhiyyə sahəsində mümkün əməkdaşlıq istiqamətləri, o cümlədən pnevmokok infeksiyasının profilaktikası, prioritet əhali qruplarında pnevmokok vaksinasiyasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, mövcud epidemioloji göstəricilər və xəstəlik yükü, eləcə də onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən pasiyentlərin müalicə keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb. Gələcəkdə əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Onkoloji xəstəliklər Teymur Musayev “Pfizer”

    Son xəbərlər

    12:50

    Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıb

    Futbol
    12:50

    Donald Tramp İlham Əliyevə: Dayanıqlı sülh üçün Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    12:45

    Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:42

    Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Yeni ildəki ilk oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:40

    Sorğu: Qazaxıstanlıların 80 %-dən çoxu Tokayevə etimad göstərir

    Region
    12:40

    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq

    Xarici siyasət
    12:40

    Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıb

    Biznes
    12:37

    ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    12:35
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə obyekt yanır, polis əraziyə cəlb olunub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti