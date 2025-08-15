Culfada kafedə ciddi nöqsanlar aşkarlanıb, fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Haqqımızda

Sağlamlıq
15 avqust 2025 13:23
Culfa şəhərində fəaliyyət göstərən kafedə ciddi nöqsanlar aşkar edilib.

Naxçıvan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, obyektin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədiyi, sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı məlum olub.

Eyni zamanda istifadə olunan bəzi məhsulların yararlılıq müddətinin bitdiyi, dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı, mal qonşuluğu prinsipinə riayət olunmadığı, işçilərin tibbi müayinələrdən keçmədiyi aşkarlanıb.

Aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq göstərişlər verilib və çatışmazlıqlar aradan qaldırılanadək kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

