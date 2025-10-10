İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının sayının artması ciddi iqtisadi risklər yarada bilər

    Sağlamlıq
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:41
    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının sayının artması ciddi iqtisadi risklər yarada bilər

    Təhlillər göstərir ki, zərərvericinin qapalı məkanlarda çoxlu sayda toplanması populyasiyasının qorunub saxlanmasına və növbəti vegetasiya dövrlərində ciddi iqtisadi risklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) "Report"a verilən məlumata görə, bu barədə Balakəndə Regional Əlaqələndirmə Mərkəzinin Qəhvəyi mərmər bağacığı ilə bağlı növbəti iclasında müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, Qəhvəyi mərmər bağacığının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə kompleks tədbirlər davam etdirilir:

    "Azərbaycana qonşu Gürcüstandan miqrasiya edən və şimal-qərb və qərb regionlarında kütləvi şəkildə aşkarlanan Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı mübarizə tədbirləri gücləndirilib. Zərərvericinin qışlama yerlərinin aşkarlaması məqsədilə keçirilən monitorinqlərin intensivliyi artırılıb. Bununla yanaşı, yerli əhali və sahibkarlarla görüşlər keçirilir, onlara zərərvericinin yayılma yolları, iqtisadi zərərləri və mübarizə tədbirləri barədə təfsilatlı izahedici məlumatlar verilir. Maarifləndirici çap materialları yerli əhali arasında paylanır və müvafiq sahələrə yerləşdirilir. Eləcə də mediada məlumatlar yayımlanır, sosial şəbəkələrdə posterlər paylaşılır".

    AQTA yaşayış sahələrində kimyəvi mübarizə tədbirlərinin aparılmasının insan sağlamlığı üçün yarada biləcəyi riskləri nəzərə alaraq, vətəndaşların mübarizə tədbirlərində yaxından iştiraka çağırıb:

    "Bu səbəbdən sahibkarlar, fermerlər və sakinlər özləri evlərdə və təsərrüfat sahələrində aktiv müşahidə aparmalı, zərərvericini mexaniki üsullarla toplamaqla məhv etməlidir. Evlərdə, çardaqlarda, bağlara yaxın tikililərdə, eləcə də təsərrüfatlarda zərərverici ilə mübarizə tədbirləri həyata keçirilməli, mexaniki yolla (əl ilə toplayaraq məhv etmək) təmizləmə işləri aparılmalıdır".

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Qəhvəyi mərmər bağacığı

    Son xəbərlər

    11:54

    İlin sonuna qədər dövlət dəstəyi ilə istehsal edilən daha dörd tammetrajlı film təhvil veriləcək

    İncəsənət
    11:50
    Foto

    Təzə Pir məscidində Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir

    Mədəniyyət
    11:50

    İsrail hərbçilərinin bir hissəsini Qəzzadan çıxarır

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Laçının inkişafından danışıb

    Xarici siyasət
    11:45

    Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    11:43
    Foto

    Güclü külək Gəncədə bir neçə ağacı aşırıb

    Hadisə
    11:42

    Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyil

    Region
    11:39

    Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılır

    Region
    11:39
    Foto

    Xankəndidə tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti