İcbari tibbi sığorta hesabına veriləcək ambulator şəraitdə dərmanların buraxılma müqaviləsinin forması təsdiqlənib
- 23 oktyabr, 2025
- 12:50
Ambulator şəraitdə dərman vasitələrinin buraxılması haqqında müqavilənin nümunəvi forması təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Müqavilə sığortaolunanlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinin buraxılması məqsədilə aptek təşkilatı ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi arasında münasibətləri tənzimləyəcək.
Aptek təşkilatı müvafiq qanun və bu müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq sığortaolunanlara pozitiv siyahıya daxil olan dərman vasitələrinin reseptə uyğun buraxılmasını, Agentlik isə qanunla müəyyən olunmuş qaydada sığorta ödənişini həyata keçirməyi öz öhdəsinə götürəcək.
Qeyd edək ki, sığortaolunlar ambulator şəraitdə istifadə olunan bir sıra dərman vasitələrini artıq icbari tibbi sığorta hesabına əldə edə biləcəklər. Bu dərman vasitələrinin siyahısını Dövlət Agentliyinin təsdiqləyəcəyi "Pozitiv siyahı" ilə müəyyən ediləcək.