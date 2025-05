Alimlər vərəm xəstəliyi ilə mübarizədə böyük irəliləyiş əldə ediblər

Amerikanın Massaçusets Texnologiya İnstitutunun alimləri “Mycobacterium tuberculosis” törədici bakteriyasının əsas komponentlərinin etiketlənməsi üçün yeni metod işləyib hazırlamaqla vərəm xəstəliyi ilə mübarizədə irəliləyiş əldə ediblər.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə araşdırma "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) elmi jurnalında dərc olunub.

Komanda patogenin hüceyrə divarının mühüm komponenti olan "ManLAM" qlükanının etiketlənməsi üçün yeni üsul hazırlayıb. Alimlər oksaziridinin üzvi molekulundan istifadə edərək ilk dəfə bu qlükanı seçici şəkildə vizuallaşdıra və immun hüceyrələri yoluxdurarkən onun davranışını izləyə biliblər.

Metod infeksiyadan sonra bir neçə gün ərzində bakteriyaları müşahidə etməyə imkan verib. Əvvəlki fərziyələrin əksinə olaraq, qlükanlar bakteriyanın hüceyrə divarında qalır. Texnologiya infeksiya mexanizmlərini öyrənmək üçün yeni imkanlar açır.

Vərəmin diaqnozu üçün mövcud üsullar - rentgen şüaları və molekulyar testlər – bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mövcud deyil.

Yeni yanaşma sürətli sidik testlərinin, xəstəliyin aşkarlanması üçün daha həssas üsulların əsasını təşkil edə və uzunmüddətli bakteriya becərməsinə alternativ ola bilər.