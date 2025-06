Alimlər uzunömürlülüyü proqnozlaşdırmağı öyrəniblər

Böyük Britaniya və Finlandiyadan olan beynəlxalq alimlər qrupu aktiv insan sağlamlığı dövrünü qiymətləndirmək üçün yeni test yaratmaqla qocalmanın tədqiqində irəliləyiş əldə ediblər.

Böyük Britaniya və Finlandiyadan olan beynəlxalq alimlər qrupu aktiv insan sağlamlığı dövrünü qiymətləndirmək üçün yeni test yaratmaqla qocalmanın tədqiqində irəliləyiş əldə ediblər.

“Report”un xəbərinə görə, tədqiqatın nəticələri “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) elmi jurnalında dərc olunub.

“Healthspan Proteomic Score” (HPS) adlanan üsul qandakı 86 əsas zülalı təhlil edir və yüksək dəqiqliklə yaşa bağlı xəstəliklərin inkişaf ehtimalını proqnozlaşdırır.

Komanda 56,000 insanın tibbi məlumatlarına baxıb. Müəyyən edilib ki, aşağı “HPS” ölüm riskinin artması və ürək çatışmazlığı, diabet, demans və insult kimi xəstəliklərin inkişafı ilə əlaqələndirilir.

Test artıq müstəqil Fin kohortunda uğurla təsdiq edilib və bioloji yaşı qiymətləndirmək üçün mövcud üsullarla müqayisədə daha yüksək dəqiqlik nümayiş etdirib. Texnologiya geniş klinik istifadə üçün hələ mövcud olmasa da, tədqiqatçılar onun tibbi praktikada tətbiqi üzərində fəal işləyirlər.

Kəşf gələcəyin təbabətinə doğru mühüm addımdır, burada həkimlər artıq inkişaf etmiş xəstəlikləri müalicə etmək əvəzinə, onların inkişafının qarşısını qabaqcadan ala, xəstələrinin sağlam və aktiv həyat müddətini uzada biləcəklər.